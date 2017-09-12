«توهج أجنبي وصدارة عثمانية وجدل تحكيمي» ملامح من الجولة الأولى

التحرير

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أسدل الستار عن الجولة الأولى للدوري الممتاز، مساء أمس الإثنين، بمواجهة إنبي أمام سموحة، بعد أن انطلقت المسابقة يوم الجمعة الماضي بلقاء الداخلية وبتروجت، واستمرت لمدة 4 أيام.

وشهدت الجولة 9 مباريات، حيث شهدت 3 انتصارات (المقاولون العرب 3-0 الرجاء، المصري البورسعيدي 1-0 وادي دجلة، الاتحاد السكندري 2-4 الإسماعيلي)، و6 تعادلات، 5 إيجابية (الداخلية 1-1 بتروجت، الإنتاج الحربي 1-1 الزمالك، الأسيوطي سبورت 1-1 مصر المقاصة، الأهلي 1-1 طلائع الجيش، إنبي 1-1 سموحة)، وتعادل سلبي وحيد (طنطا 0-0 النصر).

الجولة شهدت تسجيل 20 هدفًا في 9 مباريات، وهو مؤشر جيد للمسابقة في الأسابيع المقبلة، وكانت أكبر مباراة شهدت تسجيل أهداف هي الإسماعيلي والاتحاد السكندري، حيث انتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين، أي تم تسجيل 6 أهداف في مباراة واحدة.

وتم احتساب 4 ضربات جزاء لصالح فرق (الداخلية والمقاولون والمصري البورسعيدي وطلائع الجيش) في إجمالي عدد المباريات التي أقيمت على مدار 4 أيام، حيث شهد افتتاح المسابقة هدفًا من ضربة جزاء عن طريق أحمد سمير فرج.

وجاءت حصيلة الإنذارات (36 إنذارًا)، وشهد لقاء طنطا والنصر الذي انتهى بالتعادل السلبي بينهما، أكبر عدد للإنذارات، حيث تم إشهار البطاقة الصفراء 7 مرات.

ويرصد «التحرير» أبرز مشاهد الجولة الأولى في التقرير التالي:

توهج أجنبي

شهدت الجولة تألقا كبيرا للاعبين الأجانب، حيث إنهم سجلوا 6 أهداف من أصل الـ20 التي سجلت بالجولة.

وتوهج ثلاثي الإسماعيلي الكولومبي دييجو كالديرون الذي سجل الهدف الأولى للدراويش في مرمى الاتحاد، كما أحرز المالي موسى كامارا الهدف الثاني، ثم أضاف المدافع الغاني ريشارد بافوور الهدف الثالث للدراويش في اللقاء.

كما سجل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، هدف القلعة البيضاء الوحيد في مرمى الإنتاج الحربي، وأحرز أيضًا الغاني جون أنطوي هدف مصر المقاصة الوحيد في شباك الأسيوطي، وتمكن الإثيوبي أوميدا أوكري من تسجيل هدف سموحة في شباك إنبي.

صدارة عثمانية

بعد ختام الجولة تصدر أحفاد عثمان أحمد عثمان، المقاولون العرب، بقيادة المدير الفني محمد عودة، صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على الرجاء المطروحي.

كما حل ثانيًا الإسماعيلي الذي يترأسه المهندس إبراهيم عثمان، ويقوده الفرنسي سيباستيان ديسابر، بعد قلب الطاولة على الاتحاد السكندري من تأخر بهدفين نظيفين، للفوز برباعية.

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جدل تحكيمي

بدأ الحكام مسابقة الدوري الممتاز، الأخطاء منذ الجولة الأولى، ويعتبر لقاء الأهلي وطلائع الجيش، الأبرز من حيث الأخطاء التحكيمية، وفقًا لما أظهرته الإعادة التليفزيونية، وكذلك تحليل خبراء التحكيم.

ولم يحتسب الحكم أحمد حمدي، ضربة جزاء لصالح عبد الله السعيد، لاعب الأهلي، عندما راوغ محمد بسام، حارس طلائع الجيش، وعرقله الأخير، وأثبتت الإعادة التليفزيونية ذلك، علاوة على بعض الألعاب الأخرى التي اعترض عليها الجهاز الفني.

كما شهدت مباراة الداخلية وبتروجت جدلا تحكيميا كبيرا، حيث سجل أحمد سمير فرج للداخلية في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، وسط اعتراضات من لاعبي الفريق البترولي على طريقة تسديد الكرة وأنها لمست قدم اللاعب مرتين.

فشل الصاعدين

لم تنجح الفرق الثلاثة الصاعدة (الأسيوطي بقيادة على ماهر، والرجاء بقيادة خالد القماش، والنصر بقيادة سيد عيد)، في تحقيق الانتصار في الظهور الأول بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ونال نادي الرجاء هزيمة ثقيلة من نادي المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في الوقت الذي انتهى فيه لقاء مصر المقاصة والأسيوطي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتعادل سلبي انتهى به لقاء طنطا والنصر.

تعثر القطبين

شهدت منافسات الجولة الأولى، تعثر القطبين (الأهلي والزمالك)، حيث لم ينجحا في اقتناص أول ثلاث نقاط لهما بالمسابقة.

وتعادل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الأهلي وطلائع الجيش، وفشل أصحاب الرداء الأبيض في الفوز أمام الفريق العسكري، على الرغم من الصفقات التي أبرمها، والجهاز الفني الجديد الذي تم التعاقد معه مؤخرًا بقيادة المونتنيجيري نيبوشا.

ولم يختلف الحال بالنسبة للنادي الأهلي، الذي لم ينجح في الفوز ببداية مشواره نحو الدفاع عن لقب الدوري الذي حصل عليه الموسم الماضي.