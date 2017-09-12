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"تعليم دمياط": افتتاح 7 مدارس بعد الانتهاء من الإحلال والتطوير

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مصراوي Masrawy

"تعليم دمياط": افتتاح 7 مدارس بعد الانتهاء من الإحلال والتطوير

03:05 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، افتتاح عدد من المدارس بعد إجراء أعمال إحلال كلي وجزئي لها، في الإدارات التعليمية، المختلفة لسد عجز الكثافة الطلابية وخدمة أهالي المحافظة في دمياط وكفر سعد وفارسكور، بتكلفة تجاوزت 7 ملايين جنيه.

وأوضح سويلم، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تواصل أعمال الإنشاء، وتتضمن إحلالاً جزئيًا لمدارس الغاياتي "تعليم أساسي" وفارسكور الثانوية الميكانيكية وكفر الغاب الإعدادية "بنات"، إلى جانب إحلال كلي لمدارس الحوراني الإعدادية المشتركة ودقهلة الابتدائية والشهيد البرقي والعباسية الابتدائية.

كان الإقليم، شهد في وقت سابق، إحلال وتجديد 82 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بتكلفة تصل إلى 320 مليون جنيه، كما وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط على إنشاء 4 مدارس بإجمالي 69 فصلًا بتكلفة 31 مليون جنيه.

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