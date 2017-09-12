المعارض القطري خالد الهيل: "تميم كاذب.. ونظامه سيسقط لا محالة"

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال خالد الهيل، أبرز المعارضين القطريين، إنه بصدد عقد مؤتمر صحفي عالمي، الخميس المقبل، في العاصمة البريطانية لندن، تحت عنوان "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي"، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون بمثابة ضربة موجعة للنظام القطري الحالي، وأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ساقط لا محالة.

وأضاف "الهيل"- المقيم في "لندن"، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء- أن المؤتمر سوف يشهد حضور شخصيات دولية بارزة، إضافةً إلى عدد من أعضاء البرلمان الإنجليزي فضلًا عن حضور مواطنين قطريين وشخصيات من "آل ثاني"، من الرافضين لسياسات النظام القطري الحالي.

وعن موافقة أمير قطر تميم بن حمد، على قبوله التفاوض على شروط الدول الأربع المقاطعة لبلاده، قال "الهيل"، إن: "تميم كاذب"، على حد قوله.

وفي بيانٍ صادر عنها، أشارت اللجنة المنظمة لمؤتمر "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي"، إلى أن التخبط هو سمة رئيسية تسود في أرجاء نظام الأمر الواقع الذي يفرض نفسه على الشعب القطري، ويدعي أنه الممثل الوحيد لشعبنا الأبي.

وأشار البيان، إلى أن الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية تدل على أن هذا النظام ما زال يتعاطى، ويا للأسف، مع سياسات تؤثر بشكل بالغ على مستقبل ومصير الشعب القطري بطريقة رزق اليوم باليوم، وبما يستمر في خلق الشقاق والخلاف مع الأشقاء الخليجيين والعرب.

وجاء في نص البيان، أن الهيئة المنظمة لمؤتمر "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي" سوف تنظر إلى هذه الدعوة الجديدة من قبل النظام القطري للحوار باعتبارها محاولة جديدة "للضحك على الذقون" على حد وصفهم، ولتقويض المؤتمر الذي تنظمه المعارضة القطرية في لندن يوم 14 سبتمبر من أجل إيجاد حل عقلاني للأزمة الحالية؛ وبغرض التأسيس لمستقبل أفضل يرتضيه الشعب القطري الأبي.

وأكد بيان المنظمة، أن هذه المحاولات "الصبيانية" من جانب النظام القطري لن تخدع أحدًا، إذ أن التاريخ الأسود للنظام القطري في نقض العهود والمواثيق معلوم للجميع، ونؤكد على أن مؤتمرنا الذي يسعى للتباحث بخصوص حاضر ومستقبل قطر ما يزال قائما في موعده المضروب من أجل مستقبل أفضل لقطر وأهلها، والعالم أجمع.