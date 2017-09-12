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ضبط مدير شركة من 823 حكمًا قضائي في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

ضبط مدير شركة من 823 حكمًا قضائي في أكتوبر

02:55 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ضبط مدير شركة من 823 حكمًا قضائي في أكتوبر

كتب – محمد شعبان:

تمكن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من ضبط مدير شركة مقاولات، هارب من 823 حكم قضائي متنوع، وغرامات بلغت 3مليون و900 ألف جنيه، أثناء تواجده بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قيام "ربيع. س. م " مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة -مدير بشركة مقاولات (مطلوب ضبطه في 823 حكم قضائي متنوع صادر ضده فى قضايا " تبديد، سرقة تيار كهربائي"، بلغ إجمالي العقوبة فيها الحبس 73 سنة وكفالة 104 ألف جنيه وغرامات بلغت 3مليون و900 ألف جنيه)، بالهروب من مسكنه خشية ضبطه، والتردد على المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر.

على الفور تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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