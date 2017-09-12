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الحبس سنة لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما بـ "أحداث طلعت حرب"

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مصراوي Masrawy

الحبس سنة لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما بـ "أحداث طلعت حرب"

02:40 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، بالسجن سنة لمتهمين اثنين في جلسة إعادة إجراءات محاكمتهما، بالسجن لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب في 22 يناير 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد

كانت نيابة وسط القاهرة، امرت بإحالة 18 متهما للجنايات، في اتهامهم في أحداث طلعت حرب بتاريخ 22 يناير 2015 .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.

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