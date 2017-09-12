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طارق عامر: 30 مليار دولار حصيلة البنوك من التنازلات عن العملة الأجنبية

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طارق عامر: 30 مليار دولار حصيلة البنوك من التنازلات عن العملة الأجنبية طارق عامر: 30 مليار دولار حصيلة البنوك من التنازلات عن العملة الأجنبية

التحرير

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن حصيلة البنوك من التنازلات عن العملة الأجنبية سجلت 30 مليار دولار حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات على هامش مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي، الذي تستضيفه  خلال الأسبوع الجاري كأول دولة عربية.

وقرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر ٢٠١٦، وهو ما أسهم في زيادة حصيلة تنازلات العملاء بالقنوات الشرعية المتمثلة في الجهاز المصرفي، مع غياب التعاملات بالسوق الموازية التي انتشرت قبل قرار تحرير سعر الصرف.

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وتوقع طارق عامر الانتهاء من إقرار المسودة الخاصة بتعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 خلال شهر، للبدء في إرساله للجهات المنوطة به، والانتهاء من الموافقات الخاصة به مطلع العام المقبل 2018.

وأكد عامر أن البنك المركزي يعمل للصالح العام فهو الرقيب على أموال المودعين، مشيرا إلى أن البنك المركزي يناقش كل المقترحات الخاصة بالقانون.

وأشار طارق عامر إلى أن البنك المركزي أرسل بعثات إلى عدد من دول العالم للاطلاع على قوانين البنوك بها، منها بريطانيا والمكسيك للوصول إلى أفضل القوانين الرقابية المعمول بها لتعزيز الرقابة على البنوك وخلق بيئة أفضل لعمل القطاع المصرفي.

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التحرير

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