إسماعيل يناقش خطة إمداد المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة

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عقد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بخطة إمداد المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء الاسكان، الكهرباء، الاتصالات، البترول، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة.

تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقام على مساحة 40 ألف فدان، إذ شمل ذلك الموقف المتعلق بشبكات الطرق، المياه، الكهرباء، الغاز والاتصالات، ونسب الإنجاز الخاصة بها.

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وشدد رئيس الوزراء على أن يكون تنفيذ الأعمال وفقا لأعلى مستويات ومعايير الجودة وأحدث التكنولوجيات في هذا المجال، لضمان الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، خاصة شركة العاصمة الإدارية الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقديم كافة التيسيرات لاستكمال تنفيذ اعمال المرافق المختلفة، بما يضمن الانتهاء من تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المعدة لذلك.