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ضبط 29 محكومًا عليهم و131 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

ضبط 29 محكومًا عليهم و131 مخالفة مرورية بشمال سيناء

02:22 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ضبط 29 محكومًا عليهم و131 مخالفة مرورية بشمال سيناء

كتب - أشرف سويلم:

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء، حملتها الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية، وذلك بقيادة اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء.
وتمكنت القوات من ضبط 29 محكومًا عليهم، و4 قضايا تموينية، و(131) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجار إحالة المضبوطين للتحقيقات.

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