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بالصور- رئيس الوزراء يوجه بسرعة إمداد العاصمة الجديدة بالمرافق

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مصراوي Masrawy

بالصور- رئيس الوزراء يوجه بسرعة إمداد العاصمة الجديدة بالمرافق

02:22 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بخطة إمداد المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء: الإسكان، والكهرباء، والاتصالات، والبترول، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعراض الاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، التى تقام على مساحة 40 ألف فدان، حيث شمل ذلك الموقف المتعلق بشبكات الطرق، والمياه، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، ونسب الإنجاز الخاصة بها.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أن يكون تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى مستويات ومعايير الجودة وأحدث التكنولوجيات في هذا المجال، لضمان الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد إسماعيل، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وخاصة شركة العاصمة الإدارية الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم جميع التيسيرات لاستكمال تنفيذ أعمال المرافق المختلفة، بما يضمن الانتهاء من تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المعدة لذلك.

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