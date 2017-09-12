بالصور.. زوجة شهيد طوخ تتقدم حشود المشيعين: "سابني لوحدي"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شيع أهالي قرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ، والقرى المجاورة لها بمحافظة القليوبية، جثمان الشهيد رقيب شرطة "سامح عبده البطاوي" 35 عاما، أحد أبناء القرية، فى جنازة عسكرية وشعبية، اليوم الثلاثاء، تقدمها اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، والعميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ، والمقدم احمد سامي رئيس مباحث المركز، ومحمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ نائبا عن محافظ القليوبية، ولفيف من القيادات وقوات الأمن والتنفيذيين بالمحافظة.

وأصرت زوجة الشهيد، على تقدم حشود المشيعين لجنازة زوجها، مرددة: "في جنة الخلد يا شهيد".

وانهارت زوجة الشهيد في البكاء قائلة: "ذهب وتركني وحيدة"، مؤكدة أن زوجها كان في الفترة الأخيرة يوصيها بأن تهتم بأولادهما وأن تحافظ عليهم، مشيرة إلى أن الشهيد كان يشعر بقرب استشهاده، حيث كان دائما يؤكد لها أنه يتمنى الشهادة.

يذكر أن الشهيد حاصل على مؤهل متوسط "دبلوم زراعة" وتطوع بالشرطة، كما أنه متزوج ولدية 3 أولاد، ولد وطفلتين، وكان أصغر أشقائه، ووالده ووالدته متوفيين، وزوجته ربة منزل.

وأكد الأهالي أن أسرة الشهيد كانت ترافقه في العريش ولم يزور البلد سوى في المناسبات فقط، كما أنه كان يتسم بحسن الخلق والمعاملة الطبية لأهله.

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