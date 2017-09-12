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وكيل الأزهر: هدفنا تخريج دعاة بمهارات وأفكار عصرية من شعبة العلوم الإسلامية

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر: هدفنا تخريج دعاة بمهارات وأفكار عصرية من شعبة العلوم الإسلامية

01:39 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

وكيل الأزهر: هدفنا تخريج دعاة بمهارات وأفكار عصرية من شعبة العلوم الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، الثلاثاء، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد شعبة العلوم الإسلامية بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2017 / 2018م بمدينة البعوث الإسلامية.

ومن المقرر أن تنتهي اختبارات القبول بالشعبة الإسلامية، 17 سبتمبر الجاري.

وقال وكيل الأزهر، وفقًا للبيان الصادر، اليوم الثلاثاء، إن شعبة العلوم الإسلامية أُنشئت لتخريج جيل جديد من الدعاة بمهارات وأفكار ورؤى تناسب الواقع المعاصر، وهي تسعى لتأهيل الطلاب الراغبين في دراسة العلوم الشرعية وصقلهم بالمهارات اللازمة للداعية المعاصر وتخريج نماذج ناضجة للالتحاق بالكليات الشرعية.

وأضاف شومان، أن 900 طالبًا من جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية ممن توافرت فيهم شروط الالتحاق تقدموا لهذه الاختبارات.

يذكر أن الدفعة المقرر قبولها لهذا العام تعد هي الأولى التي تلتحق بالمقر الجديد لشعبة العلوم الإسلامية، الذي تم إنشاؤه في مدينة القاهرة الجديدة، وتزويده بوسائل تعليمية متقدمة، وقاعات دراسية مجهزة، إضافةً إلى سكن داخلي للطلاب يضم غرف إقامة ومطاعم وملاعب لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتحصيل العلم وتأهيلهم للقبول بالكليات الشرعية بجامعة الأزهر.

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مصراوي Masrawy

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