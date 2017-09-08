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أستاذ قانون دستوري: كنا نأمل أن تكون الحكومة بكفاءة الرئيس

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أستاذ قانون دستوري: كنا نأمل أن تكون الحكومة بكفاءة الرئيس أستاذ قانون دستوري: كنا نأمل أن تكون الحكومة بكفاءة الرئيس

التحرير

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قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي السابق لحملة ترشيح الرئيس عبد الفتاح ، إن «الرئيس كان يحظى بشعبية جارفة أثناء توليه منصب وزير الدفاع، خاصةً بعدما ترك منصبه لتلبية مطالب المصريين بتولي الرئاسة».

أضاف المغازي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، الجمعة، أن «السيسي نجح في إزالة الصورة الصعبة لمصر خارجيًا، وتمكن من إحداث تطور مذهل في العلاقات الخارجية، خاصةً مع الإخوة الأفارقة»، موضحًا أن الشعب واعٍ ويدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة.

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تابع: «الشعب المصري لم يكن يقبل بمثل هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، حتى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كل هذا لأن هناك نجاح على الأرض ومشاريع عملاقة»، مشيرًا إلى أنه كان يأمل أن تكون على نفس قدر كفاءة الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

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التحرير

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