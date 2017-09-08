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إزالة 3550 متر تعديات على أراضٍ زراعية بكفر شكر

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مصراوي Masrawy

إزالة 3550 متر تعديات على أراضٍ زراعية بكفر شكر

08:35 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

إزالة 3550 متر تعديات على أراضٍ زراعية بكفر شكر

تعديات على أراضٍ زراعية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة إزالة لمافيا تقسيم الأراضي الزراعية، وبيعها بالمتر للمواطنين بسعر مضاعف، للبناء عليها داخل الأراضي الزراعية بهدف التربح بالمخالفة للقانون.

أسفرت الحملة عن إزالة 36 قيراطًا داخل حوض الزرقا بمدينة كفر شكر.

وأكد محمد صلاح رئيس مركز ومجلس مدينة كفر شكر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن لجان المتابعة رصدت قيام صاحب أراض زراعية بتقطيع الأشجار وتجريف الأرض، وتبوير مساحة 36 قيراطًا والبناء على 3350 مترًا.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى إعداد حملة مكبرة ومدعمة بمعدات المحافظة لإزالة جميع تقسيم المباني على الأرض الزراعية حفاظًا على أمن الغذائي، مشيرًا إلى أن حملات الإزالة مستمرة في كافة قرى المدينة.

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