شيخ الأزهر: أين بورما من ضمير العالم ؟!

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر، إن مسلمي الروهينجا يتعرضون لعملية إبادة جماعية وحشية، مستنكرًا صمت العالم إزاء هذه "المأساة الإنسانية".

وأكد الطيب، خلال لقاء تليفزيوني، الجمعة، إدانة مؤسسة الأزهر لتلك العمليات، معربًا عن أسفه الشديد تجاه ما يتعرض له المواطنون المسلمون في ميانمار.

وطالب شيخ الأزهر، المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئات الإغاثة الإنسانية بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل، لوقف الانتهاكات المستمرة بحق مسلمي بورما.

واختتم الطيب، قائلًا: "أين بورما من ضمير العالم؟!".