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ضبط عاملين يتاجران في العملة الأجنبية بالشرقية - صور

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مصراوي Masrawy

ضبط عاملين يتاجران في العملة الأجنبية بالشرقية - صور

06:51 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على اثنين من عمال المصوغات ذهبية؛ متهمان بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية، يفيد بضبط "إبراهيم.ال.إ" 39 عامًا، صانع بمحل مصوغات ذهبية ببندر أبو كبير، و"عماد.م.ع.إ" 31 عامًا، صنايعي مصوغات ذهبية بههيا؛ متهمان بالإتجار في العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، والمعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016.

وتبين من التحريات، أن المتهمين يتخذان من محل عملهما مكانًا لممارسة نشاطهما واستقبال عملائهما في تجارة العملة، حيث ضُبط بحوزتهما "108 دولار أمريكي، و196 ريالاً سعوديًا، وألفين و220 درهمًا إماراتيًا، و130 ريالاً قطريًا، و14 ألف جنيه مصري، وماكينتين اثنتين لعد النقود".

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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