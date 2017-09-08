بالصور - محافظ أسيوط يلتقي أهالي مركز أبو تيج للاستماع ومناقشة مشكلاتهم

أسيوط - أسامة صديق:



أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على أهمية تواصل المسئولين مع المواطنين وفتح قنوات حوار مباشر معهم للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بالخدمات المقدمة لهم.

وشدد على مسئولي مركز أبو تيج، بأن يتواصلوا مع المواطنين ويتعايشوا مع مشكلاتهم ويبحثوا لها عن حلول، وقال: "إننا نعمل في جميع الاتجاهات ونحاول بكل الإمكانيات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين" .



جاء ذلك خلال لقائه بأهالي مركز أبو تيج، اليوم الجمعة، بحضور المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان، ومحسن فرغلي وكيل وزارة التموين، والمهندس عاطف المهدي مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي المرور والتربية والتعليم والصحة، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المحافظ، خلال لقائه بالمواطنين، على طلب تطوير ساحة مسجد الفرغل وتركيب تكييفات للمسجد وتغيير الإضاءة وتجديد دورات المياه.



كما طالب أحد المواطنين بإنشاء مبنى للإدارة التعليمية بمركز أبو تيج، وأفاد مسئول مديرية التربية والتعليم، أن المبنى مدرج في خطة هيئة الأبنية التعليمية لعام 2017/2018م، وتم البدء في عمل مجسات للمبنى بجوار مدرسة التجارة.



وقال المحافظ ردًا على سؤال أحد المواطنين عن بطاقات التموين: "إنه يوجد 105 ألف بطاقة تموين لم تصدر حتى الآن لاعتبارات مختلفة، وجرى التواصل مع وزير التموين واستلام 32 ألف بطاقة حتى الآن، وجار استكمال باقي المنظومة".