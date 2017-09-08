الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 73 حالة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن وفاة 3 من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 73.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين هم بنورة علي أحمد محمد، تبلغ من العمر 86 عامًا، تتبع حج القرعة، من محافظة اسوان، توفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، والحالة الثانية لحاج يدعى محمد محمد أحمد عيد، يبلغ من العمر 63 عامًا، يتبع حج القرعة، من محافظة الغربية، توفي بمستشفى الميقات بالمدينة المنورة.

وأضاف أن الحالة الثالثة لحاج يدعى رأفت سعد زغلول محمد الحسيني، يبلغ من العمر 62 عامًا، يتبع حج السياحة من محافظة البحيرة، توفي بمستشفى الميقات بالمدينة المنورة.

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، إلى أنهم جميعاً توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس مشيراً إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.