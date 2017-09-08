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السيطرة على حريق هائل داخل شونة لجمع الغلال بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق هائل داخل شونة لجمع الغلال بالدقهلية

06:05 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

السيطرة على حريق هائل داخل شونة لجمع الغلال بالدقهلية

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق هائل شب داخل شونة على مساحة 5 قراريط بمركز بني عبيد دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية أبو العلا بمركز بني عبيد بنشوب حريق هائل بشونة قش على مساحة 5 قراريط، أرض زراعية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء برئاسة المقدم أحمد عوض، رئيس إطفاء الدقهلية، وبإشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وجرى السيطرة عليه قبل امتداده للأراضي المجاورة.

ودلت المعاينة الأولية، أن الحريق شب بقش وببعض المواد القابلة للاشتعال داخل الشونة، فيما لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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