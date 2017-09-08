مباحث الفيوم تكشف لغز مقتل عامل وإلقاء جثته بالترعة

الفيوم – حسين فتحي:

كشفت المباحث الجنائية بالفيوم، لغز مقتل عامل وإلقاء جثته بترعة بحوار الممشى السياحي بمدينة الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بالعثور على جثة مصطفى عجمي محمود 22 سنة "عامل"، مقيم بمنطقة أبو عيطة التابعة لمركز سنورس.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد هيثم عطا رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، وضم الرائد كريم حمزة رئيس مباحث قسم الفيوم "أول" تحت إشراف اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، والتي توصلت إلى أن وراء جريمة القتل كل من: "م.ج.م" و شهرته "ميدو" - 21 سنة، مقيم بمنطقة دار الرماد، وكان صديقًا للمجنى عليه، و"م. ع.أ" 19 سنة، مقيم بعزبة العرب، وابن عم المتهم الأول، و"رس ر" 18 سنة، عامل، مقيم بمنطقة الباروية، وجمعيهم يقيمون بمدينة الفيوم.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه، منح المتهم الأول مبلغًا ماليًا قدره 200 جنيه، وكان يلح عليه بضرورة سداده لحاجته الشديدة إليه.

وفي يوم الحادث، اتصل المتهم الأول بالمجني عليه عبر الهاتف، وطالبه بالحضور إليه في مدينة الفيوم لاستلام المبلغ، وجرى استدراجه للممشى السياحي وسط الزراعات، وانهال المتهمون عليه بالضرب بالمطاوي في رقبته وظهره وبطنه، ثم ألقوه في إحدى الترع، واستولوا منه على مبلغ 180 جنيهًا وهاتف محمول.

جرى القبض على المتهمين، وبإحالتهم لنيابة قسم الفيوم قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.