سعر الذهب اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم، نقدم لحضرتكم تحديث لحظى لـ سعر الذهب في مصر اليوم، وأيضا من خلال بورصات المعادن العالمية، وسوف نتابع كافة التغييرات التي سوف يتعرض لها المعدن الأصفر، حيث يواجه سعر الذهب ارتفاعات طفيف فى الآونة الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع الذي يتعرض له سعر الأوقية بالسوق العالمي والانخفاض الذي تتعرض له العملة الأمريكية، ويرتبط بصورة أو بأخرى بسعر الذهب في الآونة الأخيرة بالسعر العالمي صعودا وهبوطا.

هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

سعر الذهب اليوم الجمعة 8-9-2017

السعر العالمي : 1,341.21 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 747 إلى 750 عيار 22 685 إلى 687 عيار 21 654 إلى 656 عيار 18 561 إلى 562 عيار 14 436 إلى 437 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23,245 إلى 23,316 الجنيه الذهب 5,232 إلى 5,248 الكيلو 747,429 إلى 749,714

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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