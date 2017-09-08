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سعر الدولار اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم فى السوق السوداء وكافة البنوك، نتابع مع حضراتكم سعر الدولار اليوم في الصرافات، سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى، “سعر الدولار في السوق السوداء” والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، العملة الأمريكية الدولار اليوم.

 

سعر الدولار فى السوق السوداء وكافة البنوك:

17.70
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.63
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.64 جنيه للشراء مقابل 17.72 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.6000 17.7000
مصرف ابو ظبي 17.6200 17.7200
البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي 17.6300 17.7300
بنك القاهرة 17.6000 17.7000
بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000
البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200
البنك المركزي 17.6099 17.7099
بنك مصر 17.6200 17.7200
بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200
كريدي أجريكول 17.6100 17.7100
بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100
بنك بيريوس 17.5900 17.6900
المصرف المتحد 17.6100 17.7100
البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000
المصري لتنمية الورادات 17.6100 17.7100
البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100
بنك المشرق 17.6100 17.7100
بنك الاستثمار العربي 17.6300 17.7300
بنك HSBC 17.6000 17.7000
بنك سايب 17.6200 17.7200

المصدر : مصر 365

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