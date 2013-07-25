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"ميتسوبيشى موتورز" تستدعى 650 ألف سيارة صغيرة فى اليابان

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"ميتسوبيشى موتورز" تستدعى 650 ألف سيارة صغيرة فى اليابان "ميتسوبيشى موتورز" تستدعى 650 ألف سيارة صغيرة فى اليابان

قالت شركة ميتسوبيشى موتورز كورب اليابانية للسيارات اليوم الخميس، إنها ستستدعى 650 ألفا و109 سيارات فى اليابان بسبب عيب فى قناة نقل الهواء إلى المحرك، وورود تقارير بحالات حريق.

ووفقا لسادس أكبر شركة لصناعة السيارات فى اليابان، تتعلق عملية الاستدعاء بسيارات "مينيكا" و"توبو بى جيه" المنتجة فى الفترة من عامى 1998 إلى مايو عام 2011.

وتعد طرازات السيارات هى من بين فئة السيارات الصغيرة فى اليابان بمحرك لا تزيد سعته على 650 سنتيمتر مكعب.

وتأتى عملية الاستدعاء بعد صدور تقارير بوقوع 24 حادث حريق و68 مشكلة أخرى مع السيارة.

كانت ميتسوبيشى عزت فى البداية الحوادث إلى مشاكل فى الصيانة، لكنها خلصت إلى أن السيارات يجب استدعاؤها بعد إعادة التحقيق بموجب توصية من ، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء كيود اليابانية.

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مصر 365

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