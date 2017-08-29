الخارجية الروسية: أمريكا قدمت توضيحًا بشأن استراتيجية ترامب في أفغانستان

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تقديم الولايات المتحدة المزيد من الإيضاحات للجانب الروسي حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.

وأشارت الخارجية الروسية -خلال بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية- إلى أن الإيضاحات الأمريكية، قدمها السفير الأمريكي لدى موسكو جون تيفت خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف.

وأضاف البيان "أن الجانب الروسي حدد عددا من القضايا التي تتطلب توضيحا من حيث المعايير وطرق التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان".. وأوضح أن موسكو تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية بشأن تصرفات القوات الأمريكية في أفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن بدء تنفيذ استراتيجية أمريكية جديدة في أفغانستان، فيما رفض ترامب الحديث عن الجوانب العسكرية الاستراتيجية، غير أنه أوضح عدم سحب القوات من أفغانستان بصورة سريعة، كما أوضح دور باكستان في الوصول إلى تسوية الأزمة الأفغانية. وتعهد ترامب بتوسيع تفويض القوات الأمريكية في أفغانستان لمحاربة الإرهابيين.

وقال الرئيس الأمريكي خلال خطاب ألقاه في قاعدة "فورت ماير" العسكرية في ولاية فرجينيا "سيتم توسيع تفويض القوات المسلحة الأمريكية لمحاربة الإرهابيين والشبكات الإجرامية التي تزرع العنف والفوضى بجميع أنحاء أفغانستان".

من جانبه، رحب الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالاستراتيجية الجديدة، وقال في بيان "إن الإعلان الأمريكي يظهر الالتزام الدائم للشريك الأساسي لأفغانستان في هذا الصراع العالمي"، مشددا على مواصلة محاربة تنظيم " داعش" الإرهابي.