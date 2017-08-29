وزير الخارجية الألماني: يجب على أمريكا أن تتعقل في التعامل روسيا

واشنطن - (د ب أ):

حث وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الولايات المتحدة على التعامل بشكل متعقل مع روسيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده جابريل مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي أعقاب اللقاء، أوضح نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن العقوبات التي فرضها الكونجرس الأمريكي على روسيا أثارت مخاوف من حدوث تأثيرات جانبية غير مقصودة في أوروبا.

وأضاف وزير الاقتصاد الألماني السابق: "نحن لا نريد أن ندمر علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا بشكل كامل".

واختتم الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تصريحاته بالقول إن بلاده لا تريد بأي حال من الأحوال أن تسهم في عودة " عصر جليدي جديد" بين روسيا والغرب.