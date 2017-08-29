رئيس رومانيا: ندعم برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي

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اختتم سامح شكرى، وزير الخارجية، زيارته إلى العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الثلاثاء، بلقاء مع الرئيس الروماني "كلاوس يوهانس".

ونقل الوزير، وفق بيان صادر عن الخارجية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس رومانيا، وسلمه خطابا من الرئيس يتضمن دعوته لزيارة مصر فى أقرب موعد يتم الاتفاق عليه، من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين، فضلا عن التأكيد على تطلع مصر لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة التاريخية التى تربطها برومانيا.

وتلقى وزير الخارجية دعوة رومانيا للرئيس السيسى؛ لحضور الاجتماع الرئاسى بشأن الشباب وحمايتهم من التطرف والذي تنظمه رومانيا علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر القادم، مؤكدا تطلع الرئيس للمشاركة به حال سمحت ارتباطات السيسى بذلك.

وفي هذا الإطار، تناول وزير الخارجية في لقائه مع الرئيس الروماني تطورات المرحلة الحالية في مصر وما تواجهه من تحديات جمة، تتمثل في التضخم السكاني، والضغوط الاقتصادية المترتبة علي ذلك، فضلا عن صعوبة إجراءات الإصلاح الاقتصادي علي أهميتها، ما يجعل مصر تعوّل كثيرا علي دعم شركائها وأصدقائها حول العالم، وفي مقدمتهم رومانيا التي تعد شريكا أساسيا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد وزير الخارجية أن مصر عازمة علي استكمال عملية التحول بتوازن وثبات، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والمتوقع أن تتزايد خلال الفترة القادمة في ظل المشروعات القومية الكبري، داعيا مجتمع الأعمال الروماني إلي الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مبديا في ذات الصدد حرص مصر علي الاستفادة من تجربة التحول الديمقراطي في رومانيا.

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وأضاف أبو زيد، أن الرئيس الروماني أعرب عن تقديره البالغ للرئيس السيسي، وتطلعه لزيارة مصر استجابة لدعوة الرئيس، وكذلك تطلعه للقاء السيسي علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم في حالة مشاركته، كما أثنى على المستوي المتميز للعلاقات بين البلدين، والحرص علي الوصول بها إلي مستويات أعلي من التنسيق والتعاون مستقبلا.

وفي هذا الصدد، عبّر الرئيس "كلاوس يوهانس" عن تفهم بلاده لما تمر به مصر من تحديات؛ لأن رومانيا مرت بمرحلة مشابهة من التحديات إبان مراحل التحول الديمقراطي، مبديا دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية والمتوقع أن يثمر عن طفرة كبيرة في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المستقبلية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أكد خلال اللقاء على حرص مصر على متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي انعقدت في أواخر يوليو من العام الجاري، والاهتمام الذى توليه لعقد اللجنة علي نحو منتظم للوقوف علي تطورات برامج ومشروعات التعاون بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن رئيس رومانيا اهتم بالتعرف علي وجهة نظر مصر تجاه الأوضاع الإقليمية، حيث قدم شكري شرحا لموقف مصر تجاه الوضع فى كل من سوريا وليبيا، فضلا عن تقييم مصر للأوضاع السياسية والأمنية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبل جهود إحياء عملية السلام، بالإضافة إلي رؤية مصر تجاه قضية مكافحة الإرهاب، والتى تتميز بالشمولية والإرادة السياسية الكاملة لاجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله.

كما تطرقا إلي قضية الهجرة غير الشرعية، حيث نوه شكري إلي نجاح مصر في محاصرة شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر المياه المصرية، وحاجة مصر إلي الدعم الأوروبي نظرا لما تتحمله من أعباء ضخمة لاستضافة اللاجئين وتوفير حياة كريمة لهم. ومن جانبه، حرص الرئيس الروماني علي تثمين مواقف مصر التي تجعل منها حجر الزاوية في الاستقرار والأمن الإقليمي