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بالصور.. بدء مزاد علني على 65 وحدة سكنية و10 محلات تجارية بطنطا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء مزاد علني على 65 وحدة سكنية و10 محلات تجارية بطنطا

05:37 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

بالصور.. بدء مزاد علني على 65 وحدة سكنية و10 محلات تجارية بطنطا

مزاد

الغربية – مروة شاهين:

بدأ المسؤولون بمحافظة الغربية، إجراءات المزاد العلني لطرح 65 وحدة سكنية و10 محلات تجارية، تمهيدًا لبدء المزاد وسط حضور مكثف من المواطنين والمتقدمين لشراء الوحدات.

ترأس اللجنة اللواء فتحي عبد الغنى سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، والمهندس فتحي عامر الفقي رئيس مركز ومدينة طنطا، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، في حضور محمد متولي رئيس حي أول طنطا، وسط تأمين أمني مكثف.

وحدد المسؤولون عن المزاد مبلغ تأمين قدره 5 آلاف جنيه، وثمن كراسة الشروط 200 جنيه، بالإضافة إلى 30 جنيهًا الضريبة المضافة.

وكانت محافظة الغربية، أعلنت عن طرح 65 وحدة سكنية و10 محلات بالعمارات الاستثمارية رقمي 12و11 بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا للبيع في مزاد علني، طبقا لقانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بقاعة المجلس الشعبي المحلي بشارع المتحف بطنطا.

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