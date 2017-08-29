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منها «تويوتا بيروس» و«هوندا أوديزي».. 7 سيارات لن تضطر إلى بيعها قبل 10 سنوات

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يسعى العديد من الأشخاص بشكل دائم لشراء سيارة العمر، والتي لا يرغب في التخلص منها بسبب حالتها أو أي عامل آخر على مدار عشرات السنوات، وهو الأمر الذي يعزز مكانة تلك الإصدارات على مستوى الأسواق العالمية، والتي تكون أحد أهم عوامل انتشارها في بعض البلدان.

ويستعرض موقع "تشيت شيت" مجموعة من السيارات التي يحتفظ بها أصحابها لـ10 سنوات على الأقل، وجاء أشهرها.

هوندا أوديزي

تلقى اهتمام الجمهور منذ سنوات طويلة، حيث يحتفظ بها 24% من مستخدميها لأكثر من 10 سنوات أو ربما أكثر.

سوبارو فوريستر

يحتفظ بها 24% من مستخدميها لأكثر من 10 سنوات، لتتمكن من حجز المركز العاشر في قائمة الدراسة التي أطلقها موقع "آي سي كارز" لمدة امتلاك السيارات.

تويوتا RAV4

تعد واحدة من أشهر سيارات الشركة اليابانية، ويحتفظ بها 24.9 من مستخدميها لأكثر من 10 سنوات، وذلك وفقًا للدراسة التي أجريت في عام 2016.

هوندا CR-V

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واحدة من أكثر السيارات التي تم بيعها في الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، ويحتفظ بها 25.2% من مستخدميها لأكثر من 10 سنوات.

تويوتا هايلاندر

واحدة من أشهر سيارات الشركة اليابانية، ويحتفظ بها 29% من مستخدميها لأكثر من 10 سنوات، وذلك وفقًا للدراسة.

تويوتا بيروس

دائمًا ما تضعها "تويوتا" على رأس أولويات التطوير، وتلقى ثقة 32% من مستخدميها، احتفظوا بها لأكثر من 10 أعوام، قبل إصدار النسخة الهجين من السيارة.

تويوتا هايلاندر هجين

تربعت على عرش القائمة، بعد أن احتفظ بها 32.2% من مستخدميها لأكثر من 10 أعوام.

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التحرير

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