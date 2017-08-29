مصراوي داخل مجزري طرة وحلوان: التلوث والإهمال يحاصران الذبائح- فيديو

كتب- أحمد مسعد:

قبل يومين من حلول عيد الأضحى المُبارك، تفقد "مصراوي" عددًا من المجازر. كانت البداية من مجزر حلوان الآلي، الكائن بمحافظة القاهرة، الذي يخدم المنطقة بالكامل، ويحوى 5 عنابر يتم فيها ذبح العجول وتشفيتها وتقطيعها كما يريد الجزار أو صاحب الأضحية.

تنوعت التجاوزات التي رصدتها عدسة "مصراوي"، وكان منها إتمام عمليات الذبح في غياب الأطباء البيطرين.

تبدأ عمليات الذبح بالمجزر في تمام الـ 6:30 صباحًا، على أن يتم الانتهاء منها في الواحدة ظهرًا، تكون الأولوية لأصحاب محال الجزارة.

من المعتاد أن تدخل الأضحية من الباب الأمامي للمجزر لتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل الأطباء البيطريين، وهنا تمثل التجاوز الثاني، حيث رصد عدسة "مصراوي"، مرور عدد من رؤوس الماشية دون توقيع الكشف الطبي عليها، نظرًا لأن الأطباء البيطرين يقومون كل عدة ساعات بالمرور على العنابر في جولات تفقدية قد تمتد لساعتين، ولا يتم فيها وقف عمليات الذبح، ويتم تمرير الذبائح ووضع الأختام عليها.

وأثناء التواجد بمجزر حلوان، رصد "مصراوي" إهمال عامل النظافة بالعنابر من خلال ذبح الماشية واحدة تلو الأخرى دون استخدام المياه، ولم يتحدث أي من الأطباء عن عدم النظافة، فضلًا عن تجاوزات تمثلت في وجود السيارات والـ"توك توك" داخل أماكن الذبح، وتجول الأطفال وعبثهم باللحوم المذبوحة.

في مجزر طرة، ومع وصول المجزر، سمعنا صيحات تقول المحافظ قادم إلينا، وسرعان ما توقفت آلة العمل وبدأت آلات التنظيف لمسح جدران وأرضيات العنابر بالمياه كبري، فضلًا عن ارتداء الأطباء البيطريين للقفازات الطبية الخاصة بالأيدي، فيما تم إخراج كافة السيارات والـ"تريسكل" والـ"توك توك".

وتحدث مصراوي، مع كبير الجزارين أبو هلال، الذي قال: "لا أعرف لماذا يقيم الأطباء البيطريون معنا فهم بلا منفعة ونحن من نقوم بتطبيق النظافة ومعايير السلامة"، متابعًا: "هم لا يظهرون إلا في حالة اتصال يبلغهم بقدوم المحافظ أو لجنة من لجان وزارة الزراعة".

وأضاف أبو هلال: "إحنا بنتقي ربنا في شغلنا، من غير حد".

وكان الدكتورعبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بضرورة إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة، لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة ما قبل عيد الأضحى، فضلًا عن التأكد من توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتوفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.