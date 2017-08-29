القصبي يشيد بتفوق الطلاب ذوي الإعاقة أثناء تكريم لجنة التضامن لهم

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قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على مشاركة عدد من ذوي الإعاقة احتفالاتهم بما حققوه في مجال العلم وحصولهم على الدرجات النهائية فى الثانوية العامة.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، أنه لم تمنعهم إعاقتهم من مواصلة مسيرتهم العلمية، بل كانت دافعًا لهم فى تحقيق التفوق، مؤكدا أن اللجنة سبق أن شاركت عددًا من ذوي الإعاقة العام الماضي فرحتهم بما حققوه من إنجاز في مجال الرياضة من خلال دورة الألعاب البارالمبية.

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وأشار في أثناء حضور وزيرى الأوقاف والتعليم العالى، إلى أن اللجنة انتهت من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدمت به لمجلس النواب، وأنه ضم بين مواده الحقوق الصحية والاجتماعية والتأهيل والسياسة والثقافة، وأهم ما جاء به الحق فى التعليم، وأن القانون ألزم المؤسسات التعليمية بحصول ذوى الإعاقة على حقوقهم كاملة فى جميع المؤسسات التعليمية.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة قد ناقشت استعدادات وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، لاستقبال العام الدراسى فيما يخص ذوى الإعاقة وقامت بتكريم عدد من أوائل الثانوية العامة منهم.