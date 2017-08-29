الصحة: ارتفاع عدد المتوفين في حادث بني سويف إلى 15 حالة.. وخروج 8 مصابين

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إلى 15 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 8 مصابين خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ولم يتبق سوى 33 حالة، منهم حالتين بالرعاية المركزة، لافتًا إلى إجراء 5 عمليات جراحة عظام حتى الآن بمستشفى بنى سويف العام.

وأشار مجاهد في بيان له، إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان يتابع الموقف على مدار الساعة مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة المتواجد بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين وللاطمئنان على تلقيهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق وفاة 14 مواطنا وإصابة 42 أخرين إثر الحادث، وتم الدفع بـ 23 سيارة إسعاف مجهزة، لافتًا إلى أنه تم نقل 10 حالات وفاة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، و4 لمشرحة مستشفى مصر المركزي، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.

وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة ومن المقرر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تراوحت اصابتهم مابين كسور متفرقة بالجسد ، وسحجات وكدمات وخدوش، واشتباه مابعد الارتجاج، وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد.

وقال "مجاهد" إنه فور وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ، لافتا الى أن مستشفى بنى سويف العام إحدى المستشفيات التى تم اختيارها كمستشفى احالة (طوارئ) وبها أطقم طبية من مختلف التخصصات كجراحة المخ والاعصاب، وجراحة عامة، واوعية دموية، وعظام، وغرف عمليات مجهزة ، وجهاز أشعة مقطعية متطور، وأسرة رعاية مركزة بأجهزة تنفس صناعى، مما يجعلها مجهزة لاستقبال مثل هذة الحوادث.