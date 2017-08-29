الجنايات تقضي بإحالة أوراق 4 متهمين في "حرق ملهى العجوزة الليلي" للمفتي

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 4 متهمين في قضية حرق ملهى الصياد بالعجوزة، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 29 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم .

وجاء أسماء المتهمين المحالون للمفتي في القضية كلا من محمد عبد الرحمن زكي، ومحمود سعيد على، ومحمد جمال أبو اليزيد، ومحمد عماد المتهم الرئيسي وشهرته "حماصة".

وكان المتهمون أشعلوا النيران بإلقاء زجاجات المولوتوف داخل مطعم وبار بجوار فندق شهرزاد بمنطقة العجوزة، ما أدى إلى مصرع 16 شاباً وفتاة من العاملين بالمطعم، وإصابة 5 آخرين.