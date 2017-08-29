"مصراوي" في الزرازرة.. أقارب "محمود" ضحية "الطلق الناري" يكشفون السبب الحقيقي لمقتله

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفت أسرة " محمود . ع . أ " ، عامل ، ويقيم بناحية الزرازرة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وجود شبهة جنائية في وفاته، إلى جانب عدم صحة ما تردد بأن الراحل أطلق على نفسه النيران من سلاح ناري تجاه نفسه ما نتج عنه مصرعه، وذلك بسبب مروره بحالة نفسية سيئة عقب ترك زوجته المنزل وسوء حالته المادية.

وقال " صلاح . أ " أحد جيران العامل المتوفي إن المذكور كان ينظف سلاحه الناري داخل منزله فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أودت بحياته، مضيفاً أن الراحل يمتلك محل قطع غيار بمدينة دار السلام بالمحافظة وحالته المادية جيدة، ومتزوج من سيدة من عائلة عريقة بالمركز ولديه منها 3 بنات، ولا توجد بينهما خلافات أسرية أو زوجيه تدفعه لارتكاب ما تردد.

وقال " محمد . ع " أحد الشباب بالمنطقة:"أسرة المتوفى قامت بنصب سرادق لتلقى العزاء في نجلهم لمدة 3 أيام لتلقي العزاء من المواسين والمعزين وكان معروفًا للجميع أن سبب الوفاة انتحاره بسبب خلافات زوجية.

فيما ذكرت مديرية أمن سوهاج في بيانها الأمني أن سبب وفاة العامل المذكور هو إطلاقه عيار ناري تجاه نفسه ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لترك زوجته المنزل وسوء حالته المادية، ولا توجد شبه جنائية في الوفاة .

كان اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج تلقى إخطاراً من إدارة عمليات النجدة بانتحار عامل بمركز دار السلام، وتبين أنه " محمود . ع . أ " ، ويقيم بناحية الزرازرة دائرة المركز، بسبب إطلاق عيار ناري تجاه نفسه ما نتج عنه وفاته بسبب مرور نجله بحالة نفسية سيئة لترك زوجته المنزل وأحواله المادية الصعبة.