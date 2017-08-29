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مصادر بيئية تكشف مصير تمساح الإسماعيلية.. وسبب وجوده بترعة "الكسارة" - صور

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مصراوي Masrawy

مصادر بيئية تكشف مصير تمساح الإسماعيلية.. وسبب وجوده بترعة "الكسارة" - صور

04:26 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

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"حضن حريمي" وتهديد بـ"مطواة".. مقرئ عزاء الشرقية يروي لـ"مصراوي" طرائف

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكدت مصادر بيئية بمحافظة الإسماعيلية أنه من المحتمل أن يكون مصدر الـ 3 تماسيح الذين شاهدهم أهالي في "ترعة الكسارة" نقل مواطن لهم من مكان آخر وإلقائهم فيها".

ولفت المصدر إلى أن بيع وتداول التماسيح هو أمر غير شرعي، ومخالف للقانون، موضحا أن البيئة تتعامل بجدية مع أي بلاغ مهما كان، حتى تثبت صحته من عدمه، قائلًا"حال وجود معلومات بتواجد حيوانات مفترسة أو تماسيح أو طيور جارحة لدى أحد المواطنين، يجري التفتيش للتأكد من صحة تلك المعلومات من عدمها".

وعن مصير التمساح الذي جرى ضبطه، توقعت المصادر أن يسلم لحديقة الحيوانات، بعد الكشف عليه، وتأكيد خلوه من الأمراض، والتنسيق مع الحديقة بشأن بقائه لفترة ثم نقله لبيئته الطبيعية في بحيرة ناصر خلف السد العالي.

وكان أهالي بقرية القصاصين القديمة التابعة لمركز التل الكبير، أمسكوا اليوم الثلاثاء، بتمساح عقب خروجه من "ترعة" تسمى "الكسارة" بناحية الزهراء الشرقية.

وأكد مصدر بالوحدة المحلية التي تتبعها القرية أنه لايزال البحث جاري عن تمساحين آخرين شاهدهما الأهالي يسبحان في الترعة ثم اختفيا.

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