أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في غرفة معيشته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

.. أمريكي يصطاد السمك في غرفة معيشته

04:22 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في غرفة معيشته

أمريكي يصطاد السمك في غرفة معيشته

 كتب - هشام عواض:

غمرت مياه الفيضانات العديد من المنازل في ولاية تكساس الأمريكية، بعدما ضربها الإعصار هارفي، إلا أن هناك من حول هذه الكارثة الطبيعية لشيء مسلي مثل اصطياد السمك في منزله.

أظهر مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجل وهو يغوص في مياه الفيضانات التي غمرت منزله، محاولاً الإمساك بسمكة كانت تسبح في المياه بغرفة معيشته. ونجح الرجل بعد عدة محاولات فاشلة في الإمساك بسمكة كبيرة، بحسب موقع "UPI".

وعلق على الفيديو أحد الأشخاص، قائلًا: "لماذا تخرج من المنزل للبحث عن الطعام، عندما يأتي الطعام إلى غرفة المعيشة في منزلك؟". 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالفيديو.. معزة شبيهة بالإنسان ترعب قرية هندية

    هو وهي

  • تبحث عن زيادة متابعيك؟ هذه أفضل أوقات للنشر على انستجرام وفيسبوك

    هو وهي

  • بالصور- من هي"باربي" الفتاة العربية التي أثارت الجدل؟

    هو وهي

  • 6 حيل توفر باقة الانترنت للموبايل.. تعرف عليها

    هو وهي

إعلان

8c34b687f4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)