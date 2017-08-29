بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في غرفة معيشته
بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في غرفة معيشته
04:22 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
أمريكي يصطاد السمك في غرفة معيشته
كتب - هشام عواض:
غمرت مياه الفيضانات العديد من المنازل في ولاية تكساس الأمريكية، بعدما ضربها الإعصار هارفي، إلا أن هناك من حول هذه الكارثة الطبيعية لشيء مسلي مثل اصطياد السمك في منزله.
أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجل وهو يغوص في مياه الفيضانات التي غمرت منزله، محاولاً الإمساك بسمكة كانت تسبح في المياه بغرفة معيشته. ونجح الرجل بعد عدة محاولات فاشلة في الإمساك بسمكة كبيرة، بحسب موقع "UPI".
وعلق على الفيديو أحد الأشخاص، قائلًا: "لماذا تخرج من المنزل للبحث عن الطعام، عندما يأتي الطعام إلى غرفة المعيشة في منزلك؟".
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