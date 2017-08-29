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حاكم دبي يفرج عن 543 سجينا من جنسيات مختلفة بمناسبة العيد

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مصراوي Masrawy

حاكم دبي يفرج عن 543 سجينا من جنسيات مختلفة بمناسبة العيد

04:40 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

حاكم دبي يفرج عن 543 سجينا من جنسيات مختلفة بمناسبة العيد

دبي - ( د ب أ):
أعلنت السلطات الإماراتية الإفراج عن 543 سجينا في سجون دبي من مختلف الجنسيات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الثلاثاء إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرر "العفو عن 543 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن قرار العفو عن السجناء يهدف "لإدخال السعادة على قلوب المشمولين بالعفو وأُسَرِهم مع دخول هذه الأيام المباركة، وتجديد الفرصة أمامهم لمواصلة حياتهم كأفراد صالحين ومساعدتهم على معاودة الانخراط في المجتمع في إطار احترام القانون والالتزام بأحكامه".

وأشار الى أن النيابة العامة بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ القرار.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات قد أصدر أمس الاثنين قرارا بالإفراج عن 803 سجناء من جنسيات مختلفة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى.

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