مرتضى للجماهير: «ادعو ربنا يبعد عننا الشياطين والسحر»

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عقد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم المدرب الجديد للفريق الأول، المونتنجري نيبويشا يوفوفيتش، بمقر القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، أن عقد المدرب ينص على حصوله على 37 ألف دولار شهريًا في الموسم الأول، و40 ألف دولار في الموسم الثاني، بجانب حصوله على شهرين كمقدم للتعاقد، سيتم خصمهما من راتبه، مضيفًا أن الشرط الجزائي في عقد نيبويشا مع الفيصلي سيدفع منه الزمالك مليون و700 ألف جنيه، وسيتحمل المدرب المبلغ الباقي.

وبارك مرتضى للجمعية العمومية للنادي، بعد اعتماد اللجنة الأولمبية للائحة الخاصة بالنادي، التي تم الموافقة عليها في الجمعية العمومية الأخيرة، مؤكدًا أنه سيتم البدء بالعمل بها من الغد، مضيفا أن أي شخص سيخطئ في الزمالك سيتم شطبه.

وكشف منصور، أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق تم شطبه وأنه ليس عضوا بالنادي حاليا، كما أن رؤوف جاسر ليس عضوا، وهاني شكري تم شطبه كذلك.

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وأشار إلى أن فتح باب الترشح لانتخابات النادي سيكون يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات يومي 23 و24 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنه منع إجراء دعايا انتخابية داخل القلعة البيضاء، وشدد على أنه سيرسل عناوين وأرقام تليفونات الأعضاء للمرشحين للتواصل معهم، لعرض برامجهم الانتخابية.

وواصل مرتضى حديثه بالتأكيد على أن الفريق سيتوجه للأردن يوم 2 سبتمبر المقبل، لخوض مباراة ودية أمام الفيصلي يوم 3 سبتمبر، في اعتزال حسونة الشيخ، مضيفا أن الزمالك استأذن نائب رئيس الفيصلي وأمين الصندوق قبل التعاقد مع المدرب، كاشفا أن نيبوشا سيسافر مع الفريق إلى الأردن، وسيتم تكريمه من الفيصلي.

وقال منصور: "كل المدربين بلا استثناء مصريين وأجانب يؤكدون أن مرتضى لا يتدخل في التشكيل، وإيناسيو باع مباراة العهد اللبناني وقبض الثمن، ودفع بحسني في مركز الظهير الأيسر، وهو يلعب في الظهير أيمن".

وأتم رئيس الزمالك :"نيبويشا ما اتكلمش في فلوس قالي عايز اروح الملعب وأتفقد الاستاد والجيم وبالليل راح المعسكر وعمل تدريب، وبقول للجماهير تدعي ربنا يبعد عننا الشياطين والسحر في الفترة المقبلة".