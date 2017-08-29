تيريزا ماي تندد بإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي قبل زيارتها لليابان

(أ ف ب):

نددت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، باطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عبر فوق اليابان قبل زيارة مرتقبة الاربعاء الى طوكيو، وفق مكتبها.

وقالت متحدثة باسمها ان "رئيسة الوزراء غاضبة إزاء الاستفزاز الكوري الشمالي المتهور ونحن ندين بشدة هذه التجارب المخالفة للقانون".

وأضافت "من جهتنا، سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية".

ويعد اطلاق الصاروخ الكوري الشمالي فجر الثلاثاء والذي سقط في البحر بعدما حلق فوق اليابان تصعيدا كبيرا.

تزور ماي اليابان الأربعاء في إطار مساعي بريطانيا لتوسيع علاقاتها الاقتصادية قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولكن المتحدثة قالت ان كوريا الشمالية ستكون ضمن مواضيع البحث.