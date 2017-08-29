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إغلاق 125 منشأة وإعدام 2783 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

إغلاق 125 منشأة وإعدام 2783 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

04:07 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

إغلاق 125 منشأة وإعدام 2783 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إغلاق ١٢٥ منشأة غذائية، وإعدام ٢٧٨٣ كيلو أغذية ومشروبات فاسدة.

وجاء قرار المحافظ الدقهلية عقب اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، لحملة التفتيش التي شنها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي عن الأسبوع الثالث من الشهر الجاري بالمرور على ٣٨٩ من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة.

وأشار التقرير إلى تحرير ١٥٩ محضر جنحة صحية لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية.

كما سحبت حملة التفتيش ٥٠٦ عينة متنوعة لإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل، وكلفت بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد الشعراوي، على استمرار جهود مديرية الصحة وشن حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

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