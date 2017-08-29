نيابة الإسماعيلية: إجراء تحليل لعميد الشرطة المتهم بحيازة مخدرات

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تجرى نيابة الإسماعيلية الكلية، بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، تحقيقاتها مع عميد الشرطة المتهم بحيازته لمخدر البانجو داخل سيارة، أثناء محاولة عبوره لمعدية السيارات بالقنطرة شرق.

واستمعت النيابة العامة الى أقوال الضابط المتهم وأصدقائه "أحدهم محام والآخر موظف" ونفى المتهمون علمهم بوجود المخدر بالسيارة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة خضوع عميد الشرطة وأصدقائه لتحليل الكشف عن المخدرات، وإرسال التقرير إلى النيابة العامة.

كانت قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس التابعة للقوات المسلحة، ألقت القبض، أمس الإثنين، على ضابط شرطة برتبة عميد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر داخل سيارته، في معدية سيارات القنطرة شرق، أثناء عبوره من شرق القناة إلى غربها.

وقالت مصادر مطلعة، إن قوات فوج تأمين المجرى الملاحي، اشتبهت في سيارة "كيا كارينز" أثناء عبورها معدية السيارات بالقنطرة شرق، يقودها "عماد.م.أ" عميد شرطة، وبصحبته محامٍ وعامل.

وحسب المصادر، فإن الاشتباه في السيارة جاء بعد تعطلها أمام المعدية، وبعد فتح "كبوت السيارة" تصاعدت رائحة المخدر بعد احتراقها بسبب حرارة الموتور، وبتفتيش السيارة، عثر بداخلها على كمية من نبات البانجو المخدر وزنها 8 كيلوجرامات.

تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.