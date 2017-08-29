الجزائر تحذر من تواجد عطر سام بالأسواق.. وطبيب يؤكد تداوله في مصر

كتبت-نرمين الجلاد:

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، عن تداول عطر اسمه "رولاكس"، في الأسواق، وأشارت إلى أنه يؤدي إلى الموت المفاجئ بعد فترة من استعماله، كما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وجاء ذلك في إرسالية تم تسريبها موجهة من الناحية العسكرية الأولى بالبلدبة لمصالح الصحة العسكرية تحت رقم 8331 بتاريخ 15 أغسطس 2017.

وأكدت أن العطر القاتل تم اكتشافه بعدد من الدول العربية، مثل مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان.

وأظهرت وزارة الدفاع أن التحاليل أثبتت أنه سام وأعراضه لا تظهر مباشرة بعد استعماله، بل لها مفعول متأخر قد يمتد إلى 3 أو 4 أيام بعد رشه.

وحذرت وزارة الدفاع الوطني بعدم اقتنائه والتوقف بشكل نهائي عن استعماله.

وتواصل "مصراوي" مع الدكتور "محمد عبد اللطيف"، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة، الذي أكد صحة البيان، وقال أن العطر يحتوي على نوع من المخدر "مادة منشطة"، يسبب الشعور بالسعادة والاسترخاء.

وأشار إلى أن العطر عادة يستخدم بكميات كبيرة ، مما يؤدى الي تراكم المادة المخدرة التي يمتصها الجلد بكثرة، وتؤثر على الجهاز التنفسي ومع كثرة الاستخدام تسبب الوفاة.