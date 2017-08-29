وزير خارجية الكونغو برازافيل يغادر القاهرة

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غادر وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، القاهرة، اليوم الثلاثاء، مختتما زيارة لمصر استقبله خلالها السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

وتناول اللقاء جهود مصر المكثفة لإرساء السلام والاستقرار في ليبيا، وتحقيق التقارب المأمول بين الأطراف والعلاقات الثنائية بين البلدين، ورؤية جمهورية الكونغو لتطور الأوضاع في إقليم البحيرات العظمى.

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وكان وزير خارجية الكونغو برازافيل وصل إلى القاهرة، أمس الإثنين، حاملا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس ساسو نجيسو، تتضمن دعوته للاجتماع الثالث للجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والمقرر عقده في العاصمة الكونغولية برازافيل، 9 سبتمبر المقبل.