البابا تواضروس الثاني يغادر اليابان متوجها إلى أستراليا

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غادر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مطار طوكيو، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى أستراليا، بعد زيارة تاريخية إلى اليابان.

وتعد أستراليا المحطة الثانية في جولة البابا تواضروس الرعوية، التي بدأها بزيارة لليابان، ومن المقرر أن تشهد تدشين كنائس وإيبراشية جديدة ولقاءات مع الجالية المصرية هناك والمسؤولين الأستراليين، وهي الزيارة الأولى للبابا تواضروس لأستراليا منذ تنصيبه بطريركا في نوفمبر 2012.

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ويعد البابا تواضروس أول بطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يزور اليابان، حيث دشن أول كنيسة قبطية بمدينة كيزوجاوا، في محافظة كيوتو، كما التقى عددا من المسئولين اليابانيين من بينهم وزير الخارجية وعمدة طوكيو، وعقد مؤتمرا صحفيا حضره مندوبو وكالات الأنباء والصحف اليابانية، وأدلى بحديث للتليفزيون الياباني.