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التموين تنفي انخفاض سعر السكر لـ 9.5 جنيه في سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

تنفي انخفاض سعر السكر لـ 9.5 جنيه في سبتمبر المقبل

03:44 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

التموين تنفي انخفاض سعر السكر لـ 9.5 جنيه في سبتمبر المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

نفى علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ما تردد حول انخفاض سعر السكر 500 جنيهًا للطن اعتبارًا من سبتمبر المقبل، ليصل إلى 9 آلاف و500 جنيهًا بدلًا من 10 آلاف، على أن يطرح للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو بدلًا من 10 جنيهات، على بطاقات التموين وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية ومختلف الأسواق.

جاء ذلك في تصريح لـ"مصراوي" خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الثلاثاء، لعددٍ من المجمعات الاستهلاكية.

وأكد وزير التموين، خلال الجولة، توافر السلع الأساسية والاستهلاكية بكميات كبيرة، لتلبية الزيادة في الطلب من جانب المواطنين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، واصفًا الأسعار بالمناسبة.

ورافق وزير التموين، في جولته، كل من الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية.

وتطرح المجمعات الاستهلاكية حالياً اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو، ولحوم الضأن المجمدة بـ75 جنيهًا للكيلو، وكيلو الدواجن المجمدة بـ31 جنيهًا، واللحم المجمد بـ60 جنيهًا، والخراف الحية بسعر 60 جنيهًا للكيلو.

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مصراوي Masrawy

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