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محافظ بني سويف يعاين موقع حادث الطريق الصحراوي الشرقي

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يعاين موقع حادث الطريق الصحراوي الشرقي

03:30 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

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بالصور - لحظة خروج تمساح من ترعة

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بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، موقع حادث الطريق الصحراوي الشرقي عند منطقة نفق بني سويف، على الطريق والذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وأسفر عن عدد من المتوفين والمصابين.

وعاين المحافظ، يرافقه المرور وعدد من التنفيذيين، موقع الحادث من أسفل وأعلى نفق بني سويف على الطريق الصحراوي الشرقي، للوقوف على ملابسات الحادث على أرض الواقع والاطمئنان على الحالة العامة للمنطقة.

وطالب حبيب، بتنفيذ بعض الإجراءات والحلول المرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث بهذه المنطقة، موجهًا رئيس المدينة بالتنسيق مع المرور والطرق لعمل الإصلاحات اللازمة للأجزاء المتضررة من الطريق، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق التي تقوم بها النيابة العامة.

كان الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، شهد حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات" من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم، على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم "18297 نقل البحر الأحمر"، ما أسفر عن مصرع 15 وإصابة 41 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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