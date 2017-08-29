البدري يؤكد أهمية مواجهتي أوغندا.. ويتحدث عن ضمه لتريزيجيه ورسالته لرمضان

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مواجهتي «مصر وأوغندا» في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم الخميس المقبل، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا اليوم الثلاثاء، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وأضاف البدري، خلال حواره للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن مباراة أوغندا بالنسبة للمنتخب الوطني، هي مباراة مصيرية، وتحسم الصعود إلى كأس العالم بنسبة كبيرة جدًا، تقترب من الـ100%، حال تخطي مباراتي أوغندا بالفوز.

وتمنّى البدري التوفيق للمنتخب الوطني، وأن يكون اللاعبون والجهاز الفني في حالتهم الفنية والبدنية والذهنية السليمة يوم المباراة، وأن يحسم المنتخب المباراة لصالحه ويحجز بطاقة التأهل لكأس العالم.

وأوضح أن المنتخب الوطني يتميز حاليـًا بارتفاع مستوى كل اللاعبين الدوليين، وجميعهم على قدر من المسئولية، وأصبح لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المباريات المصيرية.

وشدد البدري على أن كل لاعبي المنتخب الوطني عليهم مسئولية كبيرة، يجب أن ينتبهوا إليها، وهي إسعاد الملايين من المصريين، ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أوغندا، ذهابـًا وإيابـًا، يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

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وأشار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أنه حاول ضم اللاعب محمود حسن تريزيجيه، لاعب القلعة الحمراء السابق، مرة أخرى بعد رحيله عن صفوف أندرلخت البلجيكي.

وأضاف البدري بقوله إن تريزيجيه لاعب مميز، ولديه القدرة على العطاء، بل إنه نضج كثيرًا، ولو عاد لكان بالنسبة لي عنصر مضيف للغاية في صفوف الأهلي، وهذا ما سعينا إليه للحصول على خدماته على سبيل الإعارة أو الشراء.

وأتمَّ البدري، أن العرض التركي من فريق «قاسم باشا» جاء في توقيت حاسم لوجهة اللاعب الذي كان يفضل الاستمرار في أوروبا لفترة أخرى وأتمنى له التوفيق في مشواره الجديد.

كما أكد المدير الفني للقلعة الحمراء، أن أحمد حجازي، لاعب الأهلي المعار لصفوف ويست بروميتش الإنجليزي، يسير بخطى ثابتة ومميزة في صفوف فريقه الجديد.

وأوضح حسام البدري أنه، من خلال متابعته لمباريات حجازي الأولى في الدوري الإنجليزي، يرى أنه يؤدي بشكل مميز، وأن مثل هذه البدايات تبشّر بنجاح فيما بعد.

وتمنّى البدري التوفيق للاعب الأهلي المعار لويست بروميتش في مشواره الاحترافي هذا الموسم، مؤكدًا أن تجارب حجازي السابقة وخبراته في أوروبا تؤهّله للنجاح دون شك.

ووجه حسام البدري، رسالة خاصة لرمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، مؤكدًا له أن «هذا الموسم مهم جدًا وفارق بالنسبة له في الدوري الإنجليزي، ويحتاج إلى جهد كبير وتركيز أكبر، من أجل وضع قدمه بشكل قوي جدًا مع فريقه، وحتى يتقدم خطوة للأمام.»

واتم البدري، بإنه يثق في قدرات رمضان جدًا، وفى كونه على قدر كل التحديات المطلوبة، وسعيه لخطوة إيجابية أكبر في الفترة المقبلة.