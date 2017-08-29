ضبط 2 طن أعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الأعلاف والمخصبات الزراعية بدائرة المديرية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط "أ.م.ع" صاحب مصنع أعلاف بدائرة مركز ديرب نجم؛ لإدارته مصنع بدون تراخيص من الجهات المختصة.

جرى ضبط المتهم وبحوزته 2 طن و350 كيلو جرام أعلاف مجهولة المصدر، والتحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19450 جنح ديرب نجم لسنة 2017.