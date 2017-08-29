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ننشر جدول تشغيل مترو الأنفاق في عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

ننشر جدول تشغيل مترو الأنفاق في عيد الأضحى

03:04 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ننشر جدول تشغيل مترو الأنفاق في عيد الأضحى

كتب- عبدالله قدري:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الثلاثاء، مواعيد وعدد رحلات تشغيل القطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بداية من يوم الخميس المقبل حتى الاثنين.

وحدد جدول التشغيل الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، مواعيد قيام ووصول القطارات ومعدلات زمن التقاطر بين القطارات كالتالي:

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مصراوي Masrawy

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