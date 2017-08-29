ننشر جدول تشغيل مترو الأنفاق في عيد الأضحى

كتب- عبدالله قدري:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الثلاثاء، مواعيد وعدد رحلات تشغيل القطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بداية من يوم الخميس المقبل حتى الاثنين.

وحدد جدول التشغيل الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، مواعيد قيام ووصول القطارات ومعدلات زمن التقاطر بين القطارات كالتالي: