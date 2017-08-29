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ركاب الدرجة الأولى في الطائرة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ....والسبب

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مصراوي Masrawy

ركاب الدرجة الأولى في الطائرة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ....والسبب

03:19 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ركاب الدرجة الأولى في الطائرة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ....والسبب

ركاب الدرجة الأولى في الطائرة أكثر عرضة للإصابة با

كتبت-نرمين الجلاد:

أظهرت دراسة حديثة، أن أول ركاب يصعدون على متن الطائرة، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، كما جاء في موقع " اليوم".

أشارت الدراسة أن كثير من الركاب يحاولون أن يكونوا أوائل من يصعدون على متن الطائرة لتجنب الطوابير، إلا أن ذلك قد يسبب تأثيرًا سلبيًا على الصحة وقد ينتهي الأمر بعدة أضرار.

وتختار غالبية شركات الطيران عادة صعود ركاب الدرجة الأولى بداية، ويتبعهم مسافرو الدرجات التالية إلى أن تمتلئ الطائرة.

وأكد فريق من الباحثين من جامعة "ولاية أريزونا "إن هذا النوع من الصعود إلى الطائرة يمكن أن يضع معظم الناس في خطر التقاط المرض، حيث درس الفريق أنواعا مختلفة من الصعود إلى الطائرة باستخدام نماذج حسابية، حيث أراد الباحثون فهم كيفية انتشار الأمراض مثل "الإيبولا"، في حال كان هناك مصاب واحد فقط بهذا المرض على متن الطائرة.

وجاءت نتائج الدراسة أن طريقة الصعود إلى الطائرة بأولوية الدرجة الأولى في المقدمة قد زادت من احتمالية تعرض شخص ما للفرد المصاب.فإذا كان مقعد الشخص المصاب في الصف 18C فسيتعين عليه تجاوز 18 صفًا من الركاب للوصول إلى مكانه، وهو ما سيسهل انتقال العدوى إلى الراكبين المتواجدين على متن الطائرة، والركاب الآخرين الذين تستمر الطائرة في استقبالهم.

وقال الباحثون أن إتاحة الصعود إلى الطائرة من المدخلين الأمامي والخلفي، من شأنه أن يقلل خطر التقاط الأمراض المعدية بنسبة 27%، بفضل انخفاض نسبة الاتصال بين الركاب، فضلًا عن أن استخدام شركات الطيران لطائرات أصغر، بـ50 مقعدًا فقط، سيقلل من احتمال اتصال الركاب بالشخص المصاب بنسبة 13%.

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