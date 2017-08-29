«سمارت» تكشف عن مفهوم للسيارات ذاتية القيادة في معرض فرانكفورت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انضمت شركة "سمارت" المتخصصة في إنتاج السيارات، إلى قائمة طويلة من الشركات التي أعلنت عزمها إنتاج سيارات ذاتية القيادة.

وأعلنت الشركة العالمية، أنها ستكشف عن نظام للقيادة الآلية في مفهوم اختباري كهربائي جديد خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في ألمانيا سبتمبر المقبل، وذلك بحسب ما ورد في موقع "موتور أوثوريتي".

شاهد أيضا

وأشارت الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات بشكل رئيسي، إلى أنها ستدخل بقوة في المجالات التقنية لإعداد البرامج التكنولوجية اللازمة لتصنيع مركبة ذاتية القيادة، مؤكدة أن النموذج الذي ستكشف عنه في المعرض الدولي سيكون صالح للاستخدام في المدن.