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«الصحة»: 60 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 135.8 مليون جنيه

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«الصحة»: 60 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 135.8 مليون جنيه «الصحة»: 60 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 135.8 مليون جنيه

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إصدار 59 ألفا و906 قرارات علاج على نفقة الدولة، خلال الأسبوع الماضي، في جميع محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 153 مليونا و860 ألف جنيه.

وقال مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، الدكتور عماد كاظم، إنه من بين تلك القرارات 16 ألفا و246 قرار علاج لمرضى فيروس سي، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

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من جانبه، ذكر المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، أن القرارات تضمنت 39 ألفا و425 قرارا لإجراء عمليات جراحة، عظام، أمراض نساء، أورام، ، مسالك، أنف وأذن، جلدية، عصبية، باطنة، وأمراض دم.

وأضاف مجاهد أنه تم توقيع الكشف الطبي على 424 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، طالبي تراخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 43 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

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التحرير

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